Basketball | DBBL MBC-Frauen künftig auch als Syntainics MBC am Start

09. Juli 2024, 10:24 Uhr

Die Basketballerinnen des Gisa Lions MBC werden ab sofort wie ihre männliche Kollegen als Syntainics MBC in der Bundesliga an den Start gehen. Möglich macht das der Hauptsponsor, der sein Engagement in Weißenfels und Halle ausweitet.