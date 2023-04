Der Syntainics MBC Weißenfels hat im Saisonfinale der Basketball-Bundesliga auf die sportliche Talfahrt reagiert und Cheftrainer Igor Jovovic entlassen. Das teilte der Tabellen-15. am Montag (17.04.) mit. In den verbleibenden sechs Spielen soll Ingo Freyer, im vergangenen Jahr Coach der EWE Baskets Oldenburg, den MBC zum Klassenerhalt führen. Am Sonntag hatte Weißenfels im Kellerduell bei den Fraport Skyliners die siebte Niederlage nacheinander kassiert (65:71). Damit hat der MBC nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.