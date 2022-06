Der Syntainics MBC bastelt weiter an einer schlagkräftigen Mannschaft für die neue Basketball-Saison. Wie die Weißenfelser am Montag (20.06.2022) bekanntgaben, wird der serbische U20-Nationalspieler Aleksa Kovacevic in der kommenden Saison für die Wölfe auf Punktejagd gehen. Der 20-Jährige kommt von Ligakonkurrent Merlins Crailsheim. Wegen seiner sechs Spielzeiten im Nachwuchsbereich deutscher Clubs fällt er auch nicht unter das Ausländerkontingent. Spielpraxis soll er in erster Linie bei Kooperationspartner BSW Sixers in der ProB sammeln.