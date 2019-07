Seine Basketballkarriere begann der 1,85 Meter große Guard in seiner Heimatstadt Ajax im kanadischen Bundesstaat Ontario. Nachdem er 2011/12 mit seiner Spielweise an der Christian Faith Center Academy in Creedmoor überzeugte, machte Kajami-Keane den nächsten Schritt auf der Karriereleiter und nahm ein Studium an der Illinois State University auf. Auch in der darauffolgenden Saison 2013/14 ging der 25-Jährige für Illinois State an den Start und kam auf ähnliche Statistiken wie zuvor. 2014/15 brachte dann der Wechsel an die Cleveland State University, ebenfalls NCAA, eine Leistungssteigerung mit sich.



"Auf der Point-Guard-Position waren wir auf der Suche nach mehr Tiefe. Diese haben wir nun in Kaza gefunden. Zusammen mit Jovan Novak geben die beiden ein schlagkräftiges Aufbau-Duo in der BBL ab", sagte MBC-Trainer Wojciech Kaminski. "Die BBL ist eine ziemlich gute Liga. Viele meiner Kollegen aus der Nationalmannschaft haben mir das bestätigt und ich habe richtig Lust darauf", meinte Kajami-Keane.