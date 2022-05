"Wir haben elf Siege gefeiert und damit zwei mehr als im letzten Jahr. Wir haben uns verbessert und das war das Ziel", so Geissler im MDR. Etwas schade findet er es lediglich, dass im Dreiervergleich mit Bayreuth und Heidelberg nur Rang 16 heraussprang. Auch die deutliche Niederlage gegen Hamburg im letzten Saisonspiel könne den Gesamteindruck nicht beschädigen.

Vor allem die Verpflichtungen zur Rückrunde hätten letztlich dafür gesorgt, dass die "Wölfe" ihr Ziel erreicht haben. Mit diesem Team von Saisonbeginn an, hätte man gar an den Playoff-Plätzen schnuppern können, glaubt Geissler. Nun gelte es auf diesem Fundament das Team für die nächste Spielzeit in der BBL aufzubauen, um wieder mehr Siege zu erringen und trotz eines geringen Etats von unter drei Millionen Euro den nächsten sportlichen Schritt zu machen.