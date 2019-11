Basketball | BBL MBC kassiert fünfte Niederlage

Hauptinhalt

Ohne ihren Cheftrainer Wojciech Kaminski rutschen die Bundesliga-Basketballer des Syntainics MBC Weißenfels immer tiefer in den Tabellenkeller. Am Samstag verlor der MBC bei s.Oliver Würzburg klar mit 79:91 (36:53) und kassierte die fünfte Niederlage im sechsten Spiel. Erst am Freitag hatte der Club mitgeteilt, vorerst auf Kaminski verzichten zu müssen. Der Pole nimmt sich eine Auszeit, um "wieder zu Kraft kommen". In Würzburg wurde die Mannschaft von Co-Trainer Aleksandar Scepanovic betreut.