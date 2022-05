Der Basketball-Bundesligist MBC Syntainics hat die nächste Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen. Wie der Verein am Samstag (21.05.2022) mitteilte, bleibt Kostia Mushidi in Weißenfels. Der Vertrag des 23 Jahre alten Power Guards wurde um eine Spielzeit verlängert.

Für den MBC bedeutet die Verlängerung einen großen Schritt. Mushidi war in der abgelaufenen Spielzeit mit einem Punkteschnitt von 11,6 der viertbeste Scorer der Liga. Von den Fans der Wölfe wurde er zudem zum "Spieler der Saison" gewählt.

"Frühzeitig stand für mich fest, dass ich gerne weiterhin beim Syntainics MBC bleiben würde. Ich spüre die Wertschätzung und sehe hier die optimale Basis für meine Weiterentwicklung. Und ich kann es kaum erwarten, in der nächsten Saison richtig anzugreifen", so Mushidi in einer Vereinsmitteilung.