Der Sieg gegen den Playoff-Kandidaten Ludwigsburg zum Ausklang des Basketball-Jahres 2022 hat beim Syntainics MBC Lust auf mehr gemacht. Auch am Mittwoch (04.01.), im ersten Spiel des neuen Jahres, will die Mannschaft von Head Coach Igor Jovovic nach Möglichkeit gegen die BG Göttingen punkten.

"Wir wollen 2023 dort weitermachen, wo wir 2022 aufgehört haben. Wir müssen mit der gleichen Intensität zu Werke gehen wie zuletzt gegen Ludwigsburg und keine Sekunde nachlassen", so Jovovic.

Auch für die Offensive gibt es gute Nachrichten. So steht Leistungsträger Kostja Mushidi nach zwei Spielen Pause in Folge einer Sprunggelenksverletzung vor einer Rückkehr in den MBC-Kader.