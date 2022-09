Clyburn absolvierte seine College-Ausbildung an der University of Nevada in Las Vegas und verließ 2019 die USA. Nach Astoria Bydgoszcz (Polen), Zmoki Minsk, mit dem er das Double in Weißrussland gewann, Maccabi Rishon Le-Zion (Israel) und Büyükcekmece Basketbol Istanbul ist der MBC bereits die fünfte Station für den Guard in Europa.