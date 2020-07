MBC-Cheftrainer Silvano Poropat. Bildrechte: imago images / Hartmut Bösener

Der 27-jährige Point Guard erhält in Weißenfels zunächst einen Vertrag für ein Jahr und ersetzt Jovan Novak auf der Schlüsselposition. Die Verantwortlichen der Sachsen-Anhalter erhoffen sich, einen "klaren" Leistungsträger verpflichtet . "Roko habe ich schon auf dem Schirm, seitdem er 16 Jahre alt ist. Bereits in der letzten Saison hatten viele deutsche Teams ein Auge auf ihn geworfen", wurde MBC-Chefcoach Silvano Poropat in einer offiziellen Klubmitteilung zitiert und blickte erwartungsvoll voraus: "Er besitzt eine hohe Arbeitsmoral, kann das Spiel kontrollieren und hat gelernt eine Mannschaft anzuführen. Roko kann hart verteidigen, scoren und hat ein gutes Auge für seine Mitspieler."