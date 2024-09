Auch im Trainerteam hat es eine Veränderung gegeben, denn die bisherige Assistenztrainerin Sandra Rosanke steht dem MBC zwar noch in der Mitteldeutschen Basketball Academy (MBA) tätig sein, jedoch nicht mehr an der Seite von Timur Topal das erste Frauenteam coachen. An ihrer Stelle steht in der neuen Saison der Niederländer Stijn van Duijn.