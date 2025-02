Ausgerechnet vor dem Saisonhighlight stottert der Motor bei Weißenfels' Basketballern. Das deutliche 66:92 gegen den Tabellendritten Ulm am Samstag war die zweite Niederlage in Folge und bedeutete einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Playoffs. Center Martin Breunig legte den Finger am Montag (10. Februar) im Gespräch mit SPORT IM OSTEN in die Wunde. "Uns geht aktuell die Energie und Physis ab. Wenn man so früh einem Rückstand hinterherläuft, wird es eben schwer", kritisierte der 32-Jährige die völlig verkorkste Anfangsphase.