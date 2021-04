Wie der Verein am Dienstagabend (20.04.2021) mitteilte, ergab ein am Montag vorgenommener PCR-Test den positiven Befund. Der polnische Nationalspieler hatte am Wochenende über leichte Erkältungssymptome geklagt und war daraufhin vom restlichen Team isoliert worden. Den letzten Kontakt zu den Teamkollegen hatte der polnische Nationalspieler am 13. April, weswegen nun nicht das gesamte Team in Quarantäne muss. Die PCR-Tests der restlichen Spieler und Betreuer fielen zudem negativ aus.