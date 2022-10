Die Hamburger hatten bereits ihre Ouvertüre, waren da bei Alba Berlin nah dran an einer Überraschung, verloren nur knapp mit 78:81. Die Weißenfelser waren also gewarnt. Doch die Startphase verschlief der Gast komplett. Nach drei Minuten lag der MBC mit 2:10 zurück, leistete sich im ersten Durchgang 14 Ballverluste bei eigenem Angriff. „Hamburg spielt mit uns Katz und Maus. Wir müssen in der Offensive ernsthafter agieren“, bemängelte Geschäftsführer Martin Geissler zur Pause bei „Magenta Sport“. Da führten die Hamburger bereits mit 52:32.