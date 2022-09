Unter dem Korb soll der neue Center Martin Breunig, gemeinsam mit dem zweiten Big Man John Bryant, für klare Verhältnisse sorgen. Dass er Spiele dominieren kann, hat der 2,03-Meter-Mann Breunig in der Bundesliga schon unter Beweis gestellt. Die Frage ist nun, ob er seine Pferdestärken auch nach einer schweren Verletzung (Bruch des Schienbeinkopfes) wieder auf das Parkett bekommt. Die Abwehrarbeit ist eine Stärke des 30-Jährigen und da soll auch Defensiv-Spezialist Tremmell Darden, der mit seinen 40 Jahren viel Erfahrung und nach wie vor ein ruhiges Händchen aus der Distanz mitbringt, wieder seinen Beitrag leisten. Das Spiel lenken soll der 24-Jährige Slowake Mario Ihring, der einst als eines der größten Talente Europas galt, und jetzt als Starting Point Guard für den MBC auf dem Parkett stehen wird. Ralph Hounnou geht als Wundertüte in die Saison. Der 20-Jährige hat das Talent, um in der höchsten deutschen Spielklasse für Furore zu sorgen. Der prägnanteste Abgang, so MBC-Geschäftsführer Martin Geissler: Forward Reggie Upshaw, der dem Verein in der vergangenen Saison eine "neue Qualität" verliehen habe. "Leider haben wir es nicht geschafft, den Spieler zu halten", so Geissler.

Rückkehrer Lamont Jones hat das größte Star-Potenzial im Kader des MBC. (Archiv) Bildrechte: imago/HMB-Media

Trainer Jovovic - Zum zweiten Mal ins zweite Jahr

Igor Jovovic geht in seine zwei Saison in Folge als Headcoach des Syntainics MBC. Insgesamt ist es seine vierte Spielzeit in der Verantwortung, nachdem er Weißenfels zwischen 2016/17 und 2017/18 über die ProA-Meisterschaft zurück in die BBL führte. Anschließend folgten Engagements in der ersten polnischen Liga, beim FC Bayern München und den Telekom Baskets Bonn, die ihn nach einem erfolglosen Start in die Spielzeit 2020/21 wieder freistellten.

In die neue Saison geht der 39-Jährige mit einer positiven Einstellung. Nicht zuletzt die erfolgreiche Generalprobe gegen den tschechischen Serienmeister ERA Nymburk trägt dazu bei. "Die Moral in der Mannschaft stimmt. Auf dem Feld läuft gewiss noch nicht alles rund, aber insgesamt überwiegen nun, wo die Vorbereitung ihrem Ende entgegengeht, die positiven Aspekte", so Jovovic. Beim MBC hat der Coach nun ein Team, das aus Spielern besteht, die er kennt - entweder aus Weißenfels oder von anderen Stationen seiner Laufbahn. Die Erwartungen an den Trainer sind nach Angaben von Martin Geissler klar: "Das Optimum aus dem erfahrenen Team herausholen und die Saisonziele erreichen."

Erwartungen an die Saison 2022/23