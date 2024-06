Der Syntainics MBC hat einen Nachfolger für den abgewanderten Cheftrainer Predrag Krunic gefunden. Wie der Club aus Weißenfels am Montag (03. Juni 2024) mitteilte, wird Janis Gailitis die Mannschaft als Headcoach in die Saison 2024/25 führen. Der 39-jährige Lette kommt vom lettischen Abonnement-Meister VEF Riga nach Weißenfels.

"Wir freuen uns auf einen sehr charismatischen, hungrigen und trotz seines jungen Alters erfolgreichen und erfahrenen Coach. Janis ist eines der Top-Trainertalente der Baltikregion", so MBC-Geschäftsführer Martin Geissler.

Gailitis arbeitete in den vergangenen achteinhalb Jahren als Headcoach bei VEF Riga und führte den Verein in dieser Zeit zu sieben Meisterschaften und drei Pokalsiegen. Zuletzt gelang dreimal hintereinander das Double. Seit 2021 ist er in Personalunion als Assistenztrainer der lettischen Nationalmannschaft tätig, mit der er bei der WM 2023 Platz fünf erreichte. Dieses Amt wird er parallel zu seiner Tätigkeit beim MBC weiterhin bekleiden.