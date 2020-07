Basketball | BBL BBL will Anfang November mit Zuschauern starten

Die Basketball-Bundesliga (BBL) will am 6. November in die Saison 2020/21 starten. Darauf einigten sich die 17 Bundesligaklubs mit dem Präsidium und der Geschäftsführung der BBL. Die Verantwortlichen des Syntainics MBC und der Niners Chemnitz äußerten Zuversicht. Bereits ab Mitte Oktober soll der komplette Pokalwettbewerb ausgespielt werden. Ziel ist es, alle Spiele mit Zuschauern auszutragen.