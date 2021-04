Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge gerät das Ziel Klassenerhalt so langsam aber sicher in Gefahr. Immerhin: Die fünf "Nullrunden" gab es gegen Mannschaften aus der ersten Tabellenhälfte, zuletzt ging es gar hintereinander gegen die "Top drei". Vier Punkte Vorsprung sind es noch bis zu den Abstiegsrängen. Da verkürzte Gießen den Rückstand mit einem sensationellen Erfolg gegen Bayern München. Gießen und Schlusslicht Vechta haben eine Partie weniger als der MBC absvolviert.

MBC-Trainer Poropat: Gegen Niners "andere Erwartungshaltung"

MBC-Trainer Silvano Poropat Bildrechte: imago images/Eibner Headcoach Silvano Poropat sagt vor dem "Ost(er)derby": "Nach der schwierigen Woche gehen wir nun in eine Reihe von Spielen mit einer anderen Ausgangslage und mit einer anderen Erwartungshaltung. Mit jedem weiteren Sieg können wir unserem großen Ziel Klassenerhalt näherkommen. Gegen Chemnitz wird es darauf ankommen, dass wir uns zu 100 Prozent in der Verteidigung reinhängen, gut zusammenspielen und gute Entscheidungen treffen." Der Einsatz von Aleksandar Marelja (Knieprellung) entscheidet sich kurzfristig, Sergio Kerusch steht vor dem 100. Dreier seiner Karriere in der easy-Credit-Basketball-Bundesliga.

Weißenfels lobt "Wagenburgmentalität" der NIners

Niners Coach Rodrigo Pastore (2. v. re.) und sein Team Bildrechte: imago images/isslerimages Die Niners bestreiten ihr drittes Auswärtsspiel in Folge. Nach dem jüngsten 89:76 in Frankfurt haben die Sachsen vier Punkte mehr als Weißenfels und sogar noch zwei Partien in der Hinterhand. Vom MBC erhält das Team von Rodrigo Pastore viel Respekt: Keine andere Mannschaft sei so von Corona gebeutelt worden, schrieben die Weißenfelser in einer Pressemitteilung. Schon dreimal wurde man im Rhythmus gebremst. Das Team habe dann eine Art Wagenburgmentalität gezeigt. Der Kern des Aufstiegsteams blieb zusammen und wurde sinnvoll ergänzt. Kopf des Teams ist der aus Frankreich gekommende US-Spielmacher Marcus Thornton. Mit drei Siegen im Februar gegen Vechta, Brose Bamberg und Bayern München hatten die Niners für Furore gesorgt.

Neun Pflichtspiele - nur zwei Niners-Erfolge

Im direkten Duell der beiden könnte man die Sachen-Anhalter als Favorit betrachten: In acht Pflichtspielen in der 2. Liga gewann der MBC gleich sieben Mal. Aber im Hinspiel setzte sich der Neuling deutlich mit 96:79 durch. Und in der Stadthalle Weißenfels gewannen sie ein Testspiel im September klar mit 93:74. Die Tendenz spricht also für die Gäste.