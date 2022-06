Basketball-Bundesligist Syntainics MBC bestreitet vor der kommenden Saison in der BBL insgesamt neun Testspiele. Wie schon traditionell findet ein Trainingslager in Slowenien statt, dazu kommt eine Gastspielreise nach Tschechien und eine Partie in Österreich. Das gaben die Weißenfelser am Freitag (24.06.22) bekannt. Mitte September geht es auch zu einem Ost-Derby zu Bundesliga-Konkurrent Niners Chemnitz.