So funktionieren die Play-Ins An den Play-Ins nehmen die Plätze 7 bis 10 aus der regulären Saison teil. Zunächst spielen der Hauptrundensiebte und -achte in einem Spiel den siebten Playoff-Platz aus. Parallel treffen auch der Neunte und Zehnte aufeinander. Für den Verlierer dieses Spiels ist die Saison beendet. Der Gewinner darf in einem letzten Play-In-Spiel gegen den unterlegenen Siebten oder Achten um das letzte Playoff-Ticket spielen. Wie auch in den Playoffs haben die besserplatzierten Teams Heimspiele.