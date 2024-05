Es ist bereits das zweite Mal, dass der bosnisch-serbische Trainer den MBC verlässt, nachdem er schon 2015/2016 den Club trainierte und dann zum Ligakonkurrenten nach Bonn wechselte. Im Februar absolvierte er ausgerechnet gegen seinen langjährigen Club Telekom Baskets Bonn (1998 bis 2005, 2016 bis 2019) sein 500. Spiel als Cheftrainer in der Bundesliga.



"Meine Entscheidung ist keine Entscheidung gegen den Syntainics MBC, sondern eine Entscheidung für meine persönliche Zukunft", sagte Krunic und fügte an: "Wir haben alle unsere Ziele erreicht, auch ich persönlich, nachdem sich mein erstes Engagement 2016 unvollendet angefühlt hat." MBC-Geschäftsführer Martin Geissler bedauert den Weggang: "Wir hätten sehr gerne weiter zusammengearbeitet, aber wir verstehen, dass er das lukrative Angebot aus dem Ausland annehmen muss." Einen Nachfolger will der Klub Anfang Juni präsentieren.