Enttäuscht und verwundert verließen die Spieler und Verantwortlichen des Mitteldeutschen Basketball-Klubs das Parkett des BMW-Parks in München. Gerade hatten sie sich vor 6.500 Zuschauern einen packenden Fight gegen Bayern München geliefert, der am Ende aber aufgrund einer aus ihrer Sicht falschen Entscheidung für den FCB ausging. Statt des dritten Siegs in dieser Saison gegen den Branchen-Primus also hängende Köpfe beim MBC - und ein Protest gegen die Spielwertung.