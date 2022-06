Caisin kam beim MBC in der zurückliegenden Spielzeit in 31 Spielen zum Einsatz, die Stärken des 21-Jährigen liegen in der Verteidigung und den Drei-Punkt-Würfen. MBC-Headcoach Jovovic begründet die Vertragsverlängerung so: „Bei Radii darf man nicht vergessen: Er ist erst 21 Jahre alt. Angesichts seines noch jungen Alters verfügt er schon über einen großen Erfahrungsschatz. Wir sind mit seiner Entwicklung zufrieden. Und diese ist noch lange nicht zu Ende. Radii ist ein sehr ehrgeiziger, disziplinierter und trainingsfleißiger Spieler.“