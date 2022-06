So sieht erfolgreiche Nachwuchsarbeit aus! Der Syntainics MBC Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat Aufbauspieler Ralph Hounnou mit einem Einjahresvertrag ausgestattet. Der 20-Jährige hatte in Weißenfels einst seine Karriere begonnen, war als 17-Jähriger "ausgezogen" und kehrt nun zurück.

"Ich freue mich, dass ein Weißenfelser Eigengewächs den Sprung in unser Profiteam geschafft hat, wenn auch über Umwege. Ralph ist ein physisch starker Combo Guard, in dem viel Potenzial steckt", sagte Cheftrainer Igor Jovovic. Hounnou selbst meinte: "Mit der Rückkehr nach Weißenfels schließt sich für mich gewissermaßen ein Kreis. Meine Ziele sind recht einfach definiert: Ich möchte meine ersten Spielminuten in der Bundesliga sammeln, einen weiteren Schritt in meiner Entwicklung gehen und mit dem Team so weit wie möglich kommen."