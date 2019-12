Bildrechte: imago images / Wolter

Nach dem Erfolg in Vechta hat der Syntainics MBC beim 85:103 (44:54) bei den Telekom Baskets Bonn einen Rückschlag hinnehmen müssen.



Durch die neunten Saisonniederlage fallen die Weißenfelser wieder ans Tabellenende der Bundesliga. Beste Werfer waren Kaza Kajami-Keane für den MBC mit 21 Punkte, bei den Bonnern kamen Branden Frazier und Yorman Polas Bartolo auf je 17 Zähler.



Die Sachsen-Anhalter starteten schwach in die Partie und mussten so nach dem ersten Viertel einem hohen Rückstand hinterherlaufen. Diese Hypothek konnten sie trotz einer besseren Leistung im zweiten und dritten Durchgang letztlich nicht mehr abbauen.