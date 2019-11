Der Syntainics MBC ist in der Bundesliga gegen Meister Bayern München einmal mehr chancenlos geblieben. Beim sogenannten "Eventgame" in Leipzig unterlag die Mannschaft des neuen Trainers Björn Harmsen am Sonntag vor 5180 Zuschauern 86:96 (43:48) und kassierte damit die siebte Niederlage in Serie. Im 13. Vergleich mit den Münchnern war es die zwölfte Pleite für die Weißenfelser.

David Brembly und Mathias Lessort Bildrechte: imago images / Picture Point

Der MBC kam richtig gut ins Spiel, führte in der Anfangsphase 8:2. Die Bayern, die am Freitagabend in der Euroleague noch gegen Panathinaikos Athen verloren hatten, kämpften sich aber schnell in die Partie und lagen zur Halbzeit verdient vorn.



Die Bayern zogen das Tempo weiter an, und setzten sich im dritten Viertel mit teilweise mehr als zehn Punkten ab. Der Außenseiter kam zwar noch einmal heran und entschied den Schlussabschnitt sogar für sich, doch letztlich spielte München die Partie routiniert zu Ende.