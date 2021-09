Trotz des letzten Testspielsieges halten sich die Lobeshymnen bei Headcoach Jovovic in Grenzen: "In vielen Aspekten war dies ein gelungener Abschluss der Vorbereitung, der uns zuversichtlich auf die neue Saison blicken lässt. Positiv hervorzuheben sind der Kampfgeist und die Harmonie, zu der wir bereits gefunden haben. Das physische Spiel der Straßburger war eine Herausforderung, die wir in dieser Form noch nicht in der Vorbereitung erlebt hatten. Aber von der Intensität und vom Spielerischen her sehe ich noch Luft nach oben. Wir müssen auch abgeklärter auftreten, um in der Schlussphase nicht noch in die Bredouille zu geraten."