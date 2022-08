Mit Grundlagentraining auf der Laufbahn des Weißenfelser Stadtstadions sowie Funktionstests in der Stadthalle nahmen die Wölfe am heutigen Dienstagvormittag die Vorbereitungen auf die neue Saison in der easyCredit Basketball Bundesliga auf. Mit dabei waren zwei Gäste. Bei der zweiten Trainingseinheit des Tages am Abend wird Headcoach Igor Jovovic mit dem Ball üben lassen.