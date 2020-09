Poropat schwärmte von "besten Rahmenbedingungen" und "guten Erfahrungen in der Vergangenheit" vor Ort und kündigte an: "Wir werden viele Stunden in der Halle stehen." Das Hauptaugenmerk wolle der 49-Jährige sowohl auf die spielerische Weiterentwicklung als auch auf das menschliche Zusammenwachsen des runderneuerten Kaders legen. "Ich gehe davon aus, dass wir als bessere Mannschaft zurückkommen werden", unterstrich Poropat.