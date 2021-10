Der Syntainics MBC hat am Samstag seine zweite Saisonniederlage kassiert. Nach zuletzt zwei Heimsiegen (95:73 gegen Würzburg, 116:111 gegen Crailsheim) verloren die "Wölfe" bei den Gießen 46ers mit 81:100 (41:57). Mit einer so einer klaren Niederlage war nicht unbedingt zu rechnen. Denn Gießen war letzte Saison eigentlich sportlich abgestiegen, blieb nur dank einer Wildcard in der BBL und spielt nun mit einer fast komplett neuen Mannschaft. Die allerdings hatte am vorherigen Wochenende aufhorchen lassen, als man Vizemeister Bayern am Rande einer Niederlage hatte.