Syntainics MBC verliert Erfolgstrainer Gailitis - Nachfolger schon da

Die Wahl fiel auf Marco Ramondino, der die erfolgreiche Arbeit von Gailitis fortsetzen soll. Für den 42-jährigen Italiener ist es das erste Engagement außerhalb seiner Heimat. In Italien hat sich Ramondino einen Namen gemacht, als er den Provinzklub Derthona Basket in die erste Liga und zum Gewinn des Liga-Pokals führte. Nach der Saison 2022/23 wurde Ramondino in Italien zum Trainer des Jahres gewählt.