Bei den Saalestädtern erhielt der 2,01 Meter große Profi vom ukrainischen Vizemeister Kyiv Basket aus Kiew einen Einjahresvertrag. Der 25-jährige Hill ist flexibel einsetzbar und gilt als hervorragender Verteidiger. "Er besitzt eine unglaubliche Qualität in der Defense und kann vom Point Guard bis hin zum Center jeden Spielertyp erfolgreich in Schach halten. Kyndahl wird in unserer Defense den Ton angeben", meinte MBC-Cheftrainer Silvano Poropat. Mit der Verpflichtung von Hill steht zugleich der Abschied des 2,05 Meter großen Strahinja Micovic fest. Der Serbe hatte in der vergangenen Saison im Schnitt für 13 Punkte gesorgt.