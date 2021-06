Nach den Brüdern Leon und Vincent Friederici hat der Syntainics MBC den dritten Aufbauspieler für die kommende Spielzeit in der Basketball-Bundesliga unter Vertrag genommen. Wie die Weißenfelser am Samstag (19. Juni) mitteilten, wechselt Reginald Johnson Jr. zum Tabellen-15. der abgelaufenen BBL-Saison. Der MBC hat damit die erste von sechs internationalen Kontingentstellen im Team besetzt. Der 27--Jährige ist auf beiden Außenpositionen als Point Guard und Shooting Guard eingeplant und unterschrieb einen Vertrag für die kommende Spielzeit.

Johnson Jr. ist bereits seit fünf Jahren im europäischen Basketball aktiv. Er spielte in den ersten Ligen in Schweden, Ungarn und der Ukraine sowie in der zweiten Liga in Spanien. Im Dress des ungarischen Klubs Kaposvari KK erzielte der 1,87 Meter große US-Amerikaner durchschnittlich 18,6 Punkte und 2,9 Assists und war damit siebtbester Korbschütze der gesamten Liga. In der vergangenen Saison stand er für Budivelnyk Kiew in 37 Partien auf dem Feld und wurde mit den Ukrainern Hauptrunden-Siebter.