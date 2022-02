"Ich freue mich auf die Rückkehr in die Bundesliga" – mit diesen Worten hat sich A.J. English am Dienstag (22. Februar) beim Syntainics MBC der Öffentlichkeit vorgestellt. Vor gut drei Jahren hatte der damalige Spielmacher der Frankfurtt Skyliners die BBL verlassen und schlägt nach Stationen im griechischen Lavrio sowie bei Legia Warschau und Rosa Rodam in Polen nun bis Saisoende in Weißenfels auf.