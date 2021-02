Barber stammt aus Hampton/Virginia und durchlief von 2013 bis 2016 das Basketball-Programm der North Carolina State University. Bei den New Orleans Pelicans, Philadelphia 76ers und Dallas Mavericks versuchte er sich seither vergeblich am Sprung in die NBA. Der 1,88-Meter-Mann sammelte in den Saisons 2017/18 und 2018/19 bei New Basket Brindisi in Italien und Ironi Nahariya in Israel Europaerfahrung. Zuletzt spielte er für die College Park Skyhawks, das G-League-Team des NBA-Klubs Atlanta Hawks.