In der ausverkauften Stadthalle Weißenfels hat der Syntainics MBC den zweiten Titel der Vereinsgeschichte eingefahren. Die Sachsen-Anhalter schlugen die Bamberg Baskets nach starkem Beginn mit konzentriertem Team-Basketball mit 97:87 (50:39) und haben nach dem Europapokalsieg 2004 die nächste Trophäe an die Saale geholt. Center Martin Breunig war nach dem Sieg sichtlich bewegt: "Es war schon ein riesen Ding in das Top-Four reinzukommen. Das jetzt zu gewinnen, das ist: Boah! Ich kann es nicht in Worte fassen."