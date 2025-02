Kann der Syntainics MBC den Sensationssieg gegen Bayern München veredeln? Am heutigen Sonntag treffen die Weißenfelser in eigener Halle im Pokal-Endspiel auf die Bamberg Baskets. SPORT IM OSTEN zeigt die Partie ab 15:55 Uhr live im MDR FERNSEHEN und im Stream in der SpiO-App. "Wir wollen jetzt alles. Wir müssen schnell regenerieren, haben etwas mehr Zeit", sagte der Matchwinner Martin Breunig.