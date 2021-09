Die Generalprobe für die am nächsten Samstag (25.09.2021) mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Heidelberg beginnende Bundesliga-Saison ist dem Syntainics MBC gelungen. Gegen den französischen Spitzenclub SIG Straßburg gewann der MBC am Samstagabend in Bayreuth mit 81:76 (42:37).

Aus einer geschlossen auftretenden Mannschaft ragte Jakub Garbacz hervor, der sechs seiner 19 Punkte in den letzten 100 Spielsekunden erzielte. Auch Behnam Yakhchali (14) punktete zweistellig. Coach Igor Jovovic sagte: "In vielen Aspekten war dies ein gelungener Abschluss der Vorbereitung, der uns zuversichtlich auf die neue Saison blicken lässt. Positiv hervorzuheben sind der Kampfgeist und die Harmonie, zu der wir bereits gefunden haben. Das physische Spiel der Straßburger war eine Herausforderung, die wir in dieser Form noch nicht in der Vorbereitung erlebt hatten. Aber von der Intensität und vom Spielerischen her sehe ich noch Luft nach oben. Wir müssen auch abgeklärter auftreten, um in der Schlussphase nicht noch in die Bredouille zu geraten.