Dessen waren sich auch die Helden der Gegenwart bewusst: "Ich kann es immer noch nicht fassen. Das hätten wir uns nicht erträumen können. Es war schon ein unglaubliches Gefühl, in dieses Final Four reinzukommen und jetzt das Ding zu gewinnen, ich kann es gerade nicht mit Worten beschreiben", meinte der sichtlich aufgewühlte Martin Breunig. Der Center, im dritten Jahr in Weißenfels unter Vertrag, hatte sich noch am letzten Dienstag beim Ligasieg gegen Vechta den Finger ausgekugelt, wurde rechtzeitig fit und mauserte sich schon beim dramatischen 95:93-Halbfinal-Coup gegen den amtierenden Doublegewinner Bayern München zum spielentscheidenden Mann. In allerletzter Sekunde erzielte er den ultraschweren, siegbringenden Korb.