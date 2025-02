Der Syntainics MBC ist noch einen Schritt vom größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte entfernt. In einem an Dramatik und Emotionen nicht zu übertreffenden Pokal-Halbfinale zwangen die Weißenfelser vor 3.000 Fans in der tosenden heimischen Stadthalle den amtierenden Doublesieger FC Bayern München mit 95:93 (48:43) in die Knie.