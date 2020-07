2,07-Meter-Mann Marelja spielte bereits in der Saison 2018/19 für die Weißenfelser, kam aus Verletzungsgründen aber insgesamt nur zu 18 Einsätzen. In der vergangenen Spielzeit stand Marelja bei den Löwen Braunschweig unter Vertrag, wo er bis zum Abbruch der Saison in 20 Spielen zu 18 Einsätzen kam. "Wir waren auf der Suche nach einem offensivstarken Center. Mit Aleks haben wir ihn gefunden. Er ist ein spielender Center, der es versteht, zu punkten", wird MBC-Headchoach Silvano Poropat in der Mitteilung des Vereins zitiert.