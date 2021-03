Wie der Verein am Montag (15.03.2021) mitteilte, hat der Kroate seine Adduktorenverletzung auskuriert und steht nach sechs Wochen Zwangspause am Dienstag (16.03.2021) im Nachholspiel gegen Alba Berlin wieder auf dem Parkett. Bei MBC-Coach Silvano Poropat ist Rogic als Stammspieler gesetzt. Nationalspieler Rogic spielte in dieser Saison bisher 14 Mal, bekam dabei durchschnittlich 22:47 Minuten Einsatzzeit und steuerte im Schnitt 10,6 Punkte bei.

Die Chancen, dass Rogic gleich bei seinem Comeback einen Sieg bejubeln darf, sind allerdings nicht sonderlich groß. Mit Alba Berlin gastiert am Dienstagabend der amtierende deutsche Meister, Pokalsieger und Euroleague-Teilnehmer in der Weißenfelser Stadthalle. So weiß auch Poropat: "Die Rollen gegen Berlin sind klar verteilt. Wenn wir so auftreten wie in Hamburg, werden wir nicht viel Freude haben. Wir müssen besser kämpfen und besser spielen." Am Wochenende hatte der MBC in Hamburg eine deutliche 78:105-Niederlage kassiert. Die Partie gegen Alba sollte eigentlich schon am 26. Dezember stattfinden, musste wegen der Corona-Infektion von Berlins Trainer Aito Garcia Reneses aber verlegt werden.