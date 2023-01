Für den 35-jährigen Reynolds ist Weißenfels die bereits 15. Station in Europa – zuletzt lief er für den polnischen Topklub Stal Ostrów Wielkopolski und Champagne Basket aus Frankreich auf, spielte aber auch schon im Trikot von Olimpija Ljubljana, Besiktas Istanbul, Zenit St. Petersburg oder Cibona Zagreb. Der US-Amerikaner wird am morgigen Freitag erwartet und soll bereits zwei Tage später gegen Ulm zum Einsatz kommen. Die "Wölfe" belegen nach der 68:108 (38:49)-Abreibung am letzten Samstag in Oldenburg BBL-Rang 14, haben jedoch noch ein komfortables Polster von sechs Punkten auf den ersten Abstiegsplatz.