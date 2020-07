Den Basketballern des Syntainics MBC aus Weißenfels steht in drei Wochen ein volles Programm bevor. Während die Kaderplanung im vollen Gange ist, startet die Mannschaft von Silvano Poropat am 20. August in die heiße Phase der Saisonvorbereitung.

Nach gut zweiwöchigem Fitness-Training steht am 2. September die erste gemeinsame Einheit auf dem Programm. Drei Tage später lädt der Club zum öffentlichen Training in die Stadthalle. Insgesamt stehen zehn Testspiele an. Los geht es am 8. September mit dem ersten Härtetest, der traditionell bei Kooperationspartner BSW Sixers in Sandersdorf stattfindet.