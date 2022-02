Bildrechte: IMAGO / Hartmut Bösener

Basketball-Bundesligist Syntainics MBC muss auch in den kommenden Wochen auf Johannes Richter verzichten. Wie der Verein mitteilte, muss sich der 28-Jährige einer Operation am Hüftgelenk unterziehen. Wegen dieser Verletzung hatte er bereits in den vergangenen drei Spielen gefehlt.

Operativer Eingriff Ende Februar

"Die Befürchtungen haben sich bestätigt", sagt Johannes Richter. "Eine Operation ist unausweichlich geworden, wenn ich weiter Profisport betreiben möchte. Ich bedauere es sehr, dass ich der Mannschaft in der Rückrunde nicht mehr auf dem Feld helfen kann, sondern nur noch durch lautstarke Unterstützung von jenseits der Bande." Ende des Monats soll der Eingriff vorgenommen werden. Richter, der sich im letzten November einen festen Platz in der Startformation des MBC erobert hatte, brachte es bisher aus 14 Spiele in der BBL.

Vier Spieler aus Quarantäne entlassen