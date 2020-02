Basketball | BBL Syntainics MBC gelingt Befreiungsschlag gegen Playoff-Aspirant Vechta

Was für eine Erleichterung in Weißenfels: Der Syntainics MBC hat endlich den ersten Heimsieg der Saison gefeiert. Das 88:87 (50:41) in einem Herzschlagfinale gegen Playoff-Aspirant Vechta war zudem der erste Erfolg nach zuvor acht Pleiten in Serie. "Uns fällt so ein Stein von der Brust", atmete MBC-Topscorer David Brembly nach der Schlusssirene tief durch.