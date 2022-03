Die Weißenfelser gaben im Duell mit dem Tabellen-10. von Beginn an den Ton an und profitierten in den ersten beiden Vierteln von ihrer überragenden Trefferquote. 11 der 17 Versuche von jenseits der Dreipunkte-Linie landeten im Bayreuther Korb. So bauten die Gastgeber ihren Vorsprung von 9:3 (4.) über 34:24 (12.) bis zur 19. Minute auf 57:39 aus. Auch in der zweiten Halbzeit gerieten die Weißenfelser in keiner Phase ernsthaft in Bedrängnis. Aus der geschlossenen MBC-Mannschaft ragte Kostja Mushidi (23 Punkte) noch etwas heraus. Neuzugang AJ English feierte außerdem einen glänzenden Einstand. Der US-Amerikaner steuerte elf Zähler und sechs Assists bei.