Mit einem 81:75 (35:46) gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt/Main haben die Basketballer des Syntainics MBC am Sonntag (13.03.2022) den vierten Heimsieg in Serie gefeiert. Mit nun 16 Punkten behaupteten die Weißenfelser ihren 14. Tabellenrang und schickten die Frankfurter zugleich in die Abstiegszone auf Rang 17. Bester Werfer der Weißenfelser war Jamel Morris mit 20 Punkten, für die Gäste traf Matt Haarms mit 22 Punkten am häufigsten.