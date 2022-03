Die Basketballer des Syntainics MBC haben mit dem fünften Heimsieg in Serie einen großen Schritt in Richtung BBL-Klassenerhalt gemacht. Am Donnerstag (17.03.2022) besiegten die Weißenfelser re Gießen 46ers in einem umkämpften Spiel 91:89 (49:45). Nach dem Sieg gegen das Bundesliga-Schlusslicht klettert der MBC mit jetzt 18 Punkten auf Tabellenrang 13. Elf Spiele vor dem Ende der Hauptrunde liegen die Sachsen-Anhalter acht Punkte vor der Abstiegszone.