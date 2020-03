Themengrätsche #8 Die Lage bei den mitteldeutschen Basketball-Klubs

Das Corona-Virus hat weltweit den Sport fest im Griff – und macht also auch vor Mitteldeutschland nicht halt. So kämpft Basketball-Bundesligist SYNTAINICS MBC um die Existenz. Manager Martin Geissler spricht im Sport-im-Osten-Podcast darüber, wie dramatisch die Situation bei den Wölfen ist – kann es auch in Zukunft hochklassigen Basketball in Weißenfels geben? Auch die Zweitligisten NINERS Chemnitz und Science City Jena äußern sich zu wirtschaftlichen Sorgen und zum Abbruch ihrer Saison.

von Markus Herwig & Philipp Weiskirch